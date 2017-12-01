Командующий объявил о создании батальона ВДВ в Крыму

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Десантно-штурмовой батальон, дислоцированная в Крыму, появилась в структуре Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в городе Феодосия, республика Крым", — сказал Сердюков в интервью газете " Красная Звезда ".

Он добавил, что, кроме этого, у ВДВ появился новый ремонтно-восстановительный батальон в Московской области.

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