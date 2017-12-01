В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За неделю 19 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ, силы ПВО России совершили два вылета на перехват, нарушений границы не допущено, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".

Как отмечается в инфографике, 19 летательных аппаратов за неделю вели воздушную разведку у границ России, также дежурные силы ПВО совершили два вылета на перехват. Подчеркивается, что нарушений границы не допущено.