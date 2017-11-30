В Росгвардии назвали главные задачи ведомства в 2018 году

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главной задачей Росгвардии на 2018 года является обеспечение безопасности проведения выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу, сообщает в четверг пресс-служба Росгвардии.

"Подводя итог деятельности ведомства в 2017 году, генерал армии Виктор Золотов нацелил личный состав на качественное выполнение стоящих перед Росгвардией в 2018 году задач, главной из которых является гарантированное выполнение мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу", — сказано в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.