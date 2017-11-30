МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность из-за статуса ядерной державы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью центральным российским телеканалам.
"Киберсуверенитет, как его нужно понимать? Мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми. Самодостаточными в том смысле, что у нас должны быть все самые современные кибертехнологии, которые позволяют нам развивать экономику", — отметил также премьер-министр.
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