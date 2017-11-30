Патрушев провел встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Минске встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

"Николай Патрушев и (госсекретарь Совбеза Белоруссии) Станислав Зась обсудили текущее состояние российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", — сообщил Совбез России.

Также Патрушев провел переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Алмазбеком Курманалиевым, который впервые встретился с Патрушевым после своего назначения на должность.

"Собеседники обсудили текущее состояние российско-киргизского сотрудничества в сфере безопасности, а также подписали план взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран. В частности, документ предполагает проведение регулярных российско-киргизских рабочих межведомственных консультаций в сфере безопасности, в том числе, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, военно-технического сотрудничества, безопасности в Центрально-Азиатском регионе, информационной безопасности", — отметили в Совбезе России.