Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы российского Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

В составе отряда — большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование", — сообщил Воскресенский.

Он напомнил, что в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии. "Адмирал Пантелеев" было открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. Для тихоокеанцев организовали экскурсии по региону.