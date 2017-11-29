В Минобороны назвали приоритетное направление новой программы вооружений

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В новой государственной программе вооружения до 2027 года упор сделан на строительство кораблей ближней морской зоны с высокоточными крылатыми ракетами, стратегических и многоцелевых подводных лодок, заявил в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

В среду прошло совещание с руководством Военно-морского флота и представителями Объединенной судостроительной корпорации, посвященное ходу выполнения государственного оборонного заказа 2017 года.

"На прошлой неделе в Сочи завершилось совещание под руководством верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены", — сказал замглавы Минобороны на совещании.

По его словам, "основной упор в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами". "Также будут развиваться стратегический ядерных флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много", — сказал Борисов.

Новая госпрограмма вооружений РФ до 2027 года находится на рассмотрении в правительстве и не позднее 15 декабря будет передана в администрацию президента.