В Минобороны надеются, что фрегат "Адмирал Горшков" передадут ВМФ в декабре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России надеется, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Полимент-Редут" будет передан Военно-морскому флоту в декабре текущего года, сообщил в среду журналистам замминистра обороны Юрий Борисов при посещении судостроительного завода "Северная верфь".

"Головной фрегат "Адмирал Горшков" находится сейчас на завершающем этапе государственных испытаний. Задержка с передачей его флоту связана со сдачей ЗРК "Полимент-Редут". Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски будут успешно завершены, и корабль будет принят флотом. То есть мы не теряем такую надежду", — сказал замглавы Минобороны.

Он отметил, что в зависимости от сдачи ЗРК "Полимент-Редут" на "Адмирале Горшкове" сразу будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым" (первый серийный фрегат проекта 22350). "Все общеходовые системы и агрегаты этого корабля уже сданы, претензий к "Северной верфи" нет. Держат только контрагент "Алмаз-Антей" со сдачей именно вышеназванной системы", — пояснил Борисов.

Ранее заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота России по вооружению Виктор Бурсук сообщил журналистам, что ВМФ РФ рассчитывает получить головной фрегат "Адмирал Горшков" до конца года.