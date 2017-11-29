Крутских сравнил кибератаки с оружием массового поражения

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Последствия отдельных кибератак по ущербу уже сопоставимы с применением конвенционального оружия и оружия массового поражения, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Абсолютно точно, это конфронтация очень серьезная с непредсказуемыми последствиями. Пусть это начальная фаза конфронтации, но эффект от отдельных акций в рамках этой конфронтации вполне по ущербу уже сопоставим с применением конвенционального оружия, а я думаю, что в ряде случаев можно сравнивать уже и с оружием массового поражения", — сказал он в ходе IV Международной научно-практической конференции "Аналитика развития, безопасности и сотрудничества: Большая Евразия — 2030".

Он напомнил, что журналисты всего мира уже давно окрестили проблему кибербезопасности третьей мировой войной.

"Если человечество не осознает силу специфики информационно-коммуникационных технологий, что мы сидим реально в одной лодке и что мы все взаимосвязаны, и не предпримет соответствующих сдерживающих мер предосторожности хотя бы, то нельзя исключать, что то, что предсказывают журналисты, в общем-то, сбудется", — добавил Крутских.