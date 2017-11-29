В Совфеде рассказали, как Россия ответит на нарушение США договора о РСМД

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка США наземной ракеты средней дальности напрямую нарушает Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД), в случае реализации этих планов Россия "очень быстро" поставит на вооружение более мощное оружие, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенат США ранее одобрил оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий выделение 58 миллионов долларов на разработку ракеты средней дальности наземного базирования в ответ на "нарушение Россией Договора о РСМД".

"У России есть возможности разработки аналогичных вооружений, причём более мощных. То есть США в таком случае (разработки такой ракеты) скорее проиграют, чем выиграют. Поставить на вооружение "ответное оружие" мы сможем очень быстро", — заявил он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятен выход США из РСМД, Бондарев заявил, что это вряд ли произойдёт, поскольку этот выход невыгоден самому Вашингтону.

"Думаю, несмотря на громкие обещания, официальной денонсации Договора не последует, но систематические нарушения, которые и сейчас имеют место быть, продолжатся. США совершенно не выгодно выходить из РСМД", — полагает глава комитета.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

Читайте полный текст интервью с Виктором Бондаревым >>