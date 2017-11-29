В Совфеде рассказали, как Россия ответит на нарушение США договора о РСМД

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка США наземной ракеты средней дальности напрямую нарушает Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД), в случае реализации этих планов Россия "очень быстро" поставит на вооружение более мощное оружие, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"У России есть возможности разработки аналогичных вооружений, причём более мощных. То есть США в таком случае (разработки такой ракеты) скорее проиграют, чем выиграют. Поставить на вооружение "ответное оружие" мы сможем очень быстро", — заявил он.
Отвечая на вопрос, насколько вероятен выход США из РСМД, Бондарев заявил, что это вряд ли произойдёт, поскольку этот выход невыгоден самому Вашингтону.
"Думаю, несмотря на громкие обещания, официальной денонсации Договора не последует, но систематические нарушения, которые и сейчас имеют место быть, продолжатся. США совершенно не выгодно выходить из РСМД", — полагает глава комитета.
При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.
По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.