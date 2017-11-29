В Совфеде рассказали об увеличении военного потенциала России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия "постоянно и весьма успешно" наращивает свой военный потенциал для адекватного ответа на расширение баз НАТО у своих границ, заявил РИА Новости председатель Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Угроза (для России) – это расширение натовских военных баз вблизи наших границ. А адекватные действия на усиление американской агрессии заключаются в наращивании собственного военного потенциала, которое у нас происходит постоянно и весьма успешно", — сказал он.

По словам Бондарева, "опасным оборотом" развития ситуации Россия также считает дальнейшее углубление экспансии США на территории ближайших соседей РФ — Украины, Грузии, стран Балтии.