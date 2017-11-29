Базу на Курилах нужно прикрывать камчатскими силами ТОФ, считает адмирал

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перспективная база на острове Курильской гряды должна иметь возможность взаимодействия с надводными и многоцелевыми подводными кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", на острове Кунашир — комплекс "Бал" ТОФ.
"Не слышал о решении дополнительно разместить на Курилах береговые ракетные комплексы. Но если решено дислоцировать на островах мобильные БРК вместо строительства военно-морской базы, то оно — правильное, по крайней мере, менее затратное. Это позволит обеспечить эффективную защиту побережья и наших надводных кораблей", — заявил РИА Новости в среду Валуев.
Он отметил, что вопрос строительства базы на Курилах не нов. "В конце 1980-х годов, когда я служил на ТОФ, рассматривался вопрос размещения там корабельного соединения для прямого выхода в океан. Но этот выход возможен зимой только при наличии ледокольного сопровождения. Плюс приливы и отливы дают перепад уровня воды около шести метров. Сильные ветра там дуют круглый год", — сказал адмирал.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия приняла принципиальное решение о создании военно-морской базы на Курильских островах, и оно находится в стадии реализации. Также сообщалось о намерениях Минобороны России создать на острове Матуа Курильской гряды пункт базирования ТОФ.
БРК "Бастион" разработки НПО машиностроения предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия на дальности до 300 километров. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 сверхзвуковых ракет "Оникс" либо "Яхонт". 15 ноября 2016 года в ходе ударов по объектам международных террористов в Сирии ракеты "Бастиона" применены по наземным целям, которые были поражены с высокой точностью.