Базу на Курилах нужно прикрывать камчатскими силами ТОФ, считает адмирал

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перспективная база на острове Курильской гряды должна иметь возможность взаимодействия с надводными и многоцелевыми подводными кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщили СМИ, Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.

В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", на острове Кунашир — комплекс "Бал" ТОФ.

"Не слышал о решении дополнительно разместить на Курилах береговые ракетные комплексы. Но если решено дислоцировать на островах мобильные БРК вместо строительства военно-морской базы, то оно — правильное, по крайней мере, менее затратное. Это позволит обеспечить эффективную защиту побережья и наших надводных кораблей", — заявил РИА Новости в среду Валуев.

Он отметил, что вопрос строительства базы на Курилах не нов. "В конце 1980-х годов, когда я служил на ТОФ, рассматривался вопрос размещения там корабельного соединения для прямого выхода в океан. Но этот выход возможен зимой только при наличии ледокольного сопровождения. Плюс приливы и отливы дают перепад уровня воды около шести метров. Сильные ветра там дуют круглый год", — сказал адмирал.

"Если все-таки будет принято решение о создании именно военно-морской базы ТОФ на Курилах, то строить ее надо в удобной бухте, на том острове, где она будет иметь возможность взаимодействия с основными силами Камчатской флотилии и второй флотилии подводных лодок, базирующейся в Вилючинске", — заключил Валуев.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия приняла принципиальное решение о создании военно-морской базы на Курильских островах, и оно находится в стадии реализации. Также сообщалось о намерениях Минобороны России создать на острове Матуа Курильской гряды пункт базирования ТОФ.

БРК "Бастион" разработки НПО машиностроения предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия на дальности до 300 километров. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 сверхзвуковых ракет "Оникс" либо "Яхонт". 15 ноября 2016 года в ходе ударов по объектам международных террористов в Сирии ракеты "Бастиона" применены по наземным целям, которые были поражены с высокой точностью.

БРК "Бал" производства Корпорации тактического ракетного вооружения, оснащенный ракетами Х-35, предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Боевое применение комплекса обеспечивается в любых метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. Дальность стрельбы — до 120 километров.