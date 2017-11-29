Боевые роботы не могут "восстать" против человека, заявил разработчик

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Создаваемые сегодня в России боевые роботы не могут "восстать" против своих операторов, поскольку разработчики такой техники оставляют решение о поражении цели исключительно за человеком еще на стадии создания машин, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

"Вопрос поражения цели сегодня искусственно отрезан от машины. Эта задача специально оставлена за человеком и, я думаю, еще на протяжении долгого времени останется за ним. При этом я не считаю, что передать такой функционал робототехнике — значит открыть ящик Пандоры", — сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что случаи, когда при неправильном программировании роботы могут открыть огонь по неправильным целям или поехать по незаданной траектории, периодически случаются у других стран-разработчиков беспилотной бронетехники.

"Случаев, как вы выразились, "восстания" у конкурентов очень много, когда, допустим, ошибки программирования приводят к тому, что робот может представлять опасность для человека. Не дай Бог он может начать стрелять не в ту сторону или поехать не на того, на кого его направили. В наших роботах семейства "Уран" определенные предохранители на эти случаи установлены, и их очень много, потому что мы осознаем всю опасность таких ситуаций", — сказал Остапчук.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

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