Корабли Тихоокеанского флота приняли участие в трех международных учениях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) в текущем учебном году приняли участие в трех международных военно-морских учениях: "Морское взаимодействие" с ВМС Китая, "Сарекс" с кораблем Морских сил самообороны Японии и "Индра-2017" с ВМС Индии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Российские корабли также отработали совместное маневрирование и организацию связи в ходе частных учений типа "PASSEX" с кораблями ВМС ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Моряки Тихоокеанского флота успешно представили Российскую Федерацию в международных конкурсах военного мастерства "Морской десант" и "Кубок моря", которые проводились в Приморье в рамках Международных Армейских игр", — сказал он.

Как отметил Воскресенский, тихоокеанцы совершили 21 заход в порты 13 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья. Корабли ТОФ посетили порты Японии, Филиппин, Таиланда, Брунея, Китая, Вьетнама, Камбоджи, а также Джибути, Кипра и другие. В период стоянок в иностранных портах на российские корабли с экскурсиями поднялись более 10 тысяч гостей.

Представитель пресс-службы также сообщил, что боевые корабли Индии, Японии и Китая с ответными визитами заходили пять раз во Владивосток.