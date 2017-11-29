Корабли Тихоокеанского флота приняли участие в трех международных учениях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) в текущем учебном году приняли участие в трех международных военно-морских учениях: "Морское взаимодействие" с ВМС Китая, "Сарекс" с кораблем Морских сил самообороны Японии и "Индра-2017" с ВМС Индии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Как отметил Воскресенский, тихоокеанцы совершили 21 заход в порты 13 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья. Корабли ТОФ посетили порты Японии, Филиппин, Таиланда, Брунея, Китая, Вьетнама, Камбоджи, а также Джибути, Кипра и другие. В период стоянок в иностранных портах на российские корабли с экскурсиями поднялись более 10 тысяч гостей.
Представитель пресс-службы также сообщил, что боевые корабли Индии, Японии и Китая с ответными визитами заходили пять раз во Владивосток.