Обычная практика: в Минобороны рассказали подробности перехвата "Посейдона"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов рассказал газете "Красная звезда" подробности перехвата над Черным морем американского военного самолета российским истребителем Су-30.

По его словам, действия экипажа российского самолета вынудили американский разведчик, приблизившийся к границам России на десять километров, изменить курс.

Он также подчеркнул, что российский истребитель приступил к выполнению маневра лишь после того, как американский самолет приблизился к государственной границе.

"Наш истребитель сопроводил американский самолет и, убедившись, что "Посейдон" (состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолет — Прим.ред.) удалился от Государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования", — отметил генерал.

Севостьянов также назвал профессиональными действия российского экипажа. По его словам, это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы.

"Небезопасный перехват"

Ранее Европейское командование США (Eucom) заявило, что российский истребитель Су-30 "небезопасно перехватил" американский разведчик P-8A "Посейдон", пролетев прямо перед ним в небе над Черным морем.

Как отмечают в ведомстве, российский истребитель привел к крену и турбулентности американского самолета-разведчика.

"Взаимодействие было признано небезопасным. Российский самолет пролетел прямо перед Р-8А на форсаже, вызвав его 15-градусный крен и сильную турбулентность", — рассказала представитель Eucom Меган Хендерсон изданию Hill.

Она добавила, что Су-30 пролетел в 50 метрах от американского самолета, который впоследствии продолжил движение через завихрения его реактивной струи.

Ведут психологическую войну

В Госдуме резко раскритиковали обвинения американских военных в "небезопасном" перехвате самолета-разведчика ВВС США российским истребителем.

В частности, заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек призвал Запад "не примерять отмычку к нашему замку".

"Американский военный самолет, находясь в российской экономической зоне, видимо, ожидал "встречу с оркестром", а вместо этого лицезрел хищный силуэт российского истребителя — из-за этого, видимо, сильно расстроился сначала пилот, а потом Пентагон", — сказал РИА Новости депутат.

Он также выразил мнение, что американское военное ведомство ведет психологическую войну.

"Однобокое восприятие Пентагоном вседозволенности никто терпеть не собирается. Представляю, какие бы неслись вопли, если бы наш самолет появился в нейтральных водах в районе Флориды — там бы уже кричали, что русские завтра готовятся занять Вашингтон", — отметил Бальбек.

Он также назвал по меньшей мере странным появление американского военного самолета над территорией, где не проводятся учения НАТО и нет субмарин ВМС США.

"Не стоит делать вид, что просто прогуливаются", — резюмировал он.

Депутат Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что американский военный самолет мог осуществлять миссию по сбору разведывательных данных о российской группировке войск в Крыму.

"В настоящий момент в Черном море не проводятся какие-то глобальные учения. Для чего у наших границ нужен якобы противолодочный самолет? А если все это совместить с движением американского ракетного фрегата в сторону Одессы, значит, евроатлантические союзники хотят получить разведданные о российской группировке в Крыму с воды и с воздуха", — сказал парламентарий.

Мнение российских военных

Российские военные оценили действия Су-30 над Черным морем.

Так, бывший заместитель главного командующего ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин назвал правильным решением перехватить разведывательный самолет ВМС США.

"Посейдон" — это морской разведывательный самолет, поэтому наши, чтобы проверить, вылетели", — пояснил военный.

Также он добавил, что Су-30 обладает высокой маневренностью и пилотируется "великолепными летчиками", поэтому перехват, по мнению генерал-полковника, был полностью безопасным.

"Делать-то нечего американцам в Черном море. Это внутреннее море. Там раньше по соглашению никто из посторонних не имел права летать, когда Советский Союз был. А сейчас они летают. "Посейдон" летал в разведывательных целях, поэтому перехватили его", — заявил Антошкин.

В свою очередь, профессор Академии военных наук России, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин обратил внимание на частоту, с которой США проводят разведывательную деятельность у границ России. Согласно данным российских военных органов, на которые ссылается эксперт, Соединенные Штаты стали активнее в области разведки в десять раз.

Однако, по мнению специалиста, российская сторона ответственно относится к реагированию на иностранных разведчиков и не позволяет себе совершать опасные перехваты.

"Они понимают, что любой опасный перехват может закончиться плачевно для обеих сторон", — добавил Козин.

Помимо этого, эксперт призвал Вашингтон воздержаться от провокаций рядом с российской границей, поскольку Москва может посчитать пролет военной авиации как возможное приготовление к военным действиям.