В Северной Осетии прошли учения по предотвращению теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Межведомственное антитеррористические учение, в котором были задействованы военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), а также другие силовые ведомства, прошло в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Одна из главных целей прошедшего учения — отработка механизма взаимодействия между подразделениями силовых ведомств при решении задач по предотвращению террористического акта на территории важного объекта", — сказал он.

Отмечается, что на практическом этапе личный состав подразделения был поднят по тревоге и прибыл в район учения, где выполнил задачу по блокированию условных террористов, готовивших теракт. Учения проходило с применением вооружения, военной техники, авиации и имитационных средств.

Также были отработаны специальные задачи по пресечению террористического акта на участке местности, а также нейтрализации бандгруппы, пытающейся скрыться от силовых структур. В учении принимали участие около 120 военнослужащих и более 20 единиц техники.