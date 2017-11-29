В Армении российские военные провели учения по борьбе с НВФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Армении отрабатывают вопросы по радиоэлектронному подавлению средств связи диверсионных групп незаконных вооруженных формирований, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Трехдневные практические занятия проходят на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз под руководством начальников служб соединения.

"Военные специалисты в ходе занятий выполнят более 30 нормативов по развертыванию современных комплексов "Инфауна", "Застава" и "Наводчик", — сказал Астафьев.

По его словам, подразделения отработают задачи по применению современного вооружения соединения в условиях высокогорной местности на высоте над уровнем моря более 1,5 тысячи метров в поиске и подавлении радиоэлектронных средств условного противника.

Он также отметил, что на практических занятиях подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов российского соединения в Закавказье принимают участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной специальной техники.