МИД призвал НАТО к укреплению взаимопонимания в военной сфере

БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. России и НАТО необходимо укреплять взаимопонимание в военной сфере, но альянс к этому еще не готов, заявил во вторник руководитель отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов.

В ходе выступления на Берлинской конференции по безопасности Логвинов отметил, что Россия оценивает европейские страны как партнеров в борьбе с региональными и международными угрозами. "Но НАТО, остановив почти все сотрудничество, действует против наших общих интересов в этой сфере", — сказал российский дипломат.

Логвинов подчеркнул, что эффективность сотрудничества зависит от уровня взаимного доверия, и призвал возродить культуру диалога на равных. "Крайне важно укреплять взаимопонимание в военной сфере, не только между генералами, но через регулярный военный диалог на экспертном уровне. К сожалению, НАТО еще не готова к этому", — отметил он.

Российский дипломат указал на безальтернативность сотрудничества ЕС с Россией, отметив, что "невозможно выстраивать систему безопасности без или против России".