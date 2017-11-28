Нарышкин рассказал о пользе революции 1917 года для советской разведки

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Симпатии многочисленных зарубежных интеллектуалов к идеям российской революции 1917 года во многом помогли работе отечественной разведки в довоенный и военный период, с которой сотрудничали эти люди, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Как руководитель современной российской разведки скажу, что в предвоенные и военные годы наша советская разведка во многом опиралась на огромную сеть помощников в Европе, Северной Америке и Азии. Это были люди из интеллектуальной среды", — сказал он.
Кембриджская пятерка — группа выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-е-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был лимдером объединения, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании.
От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.