Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. Архивное фото

Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), ему вручил штандарт заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович", — сказал Булгаков.

По его словам, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющим опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.

"Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике", — добавил Булгаков.

Сегодня на ЦВО возложены сложные задачи по подготовке и применению войск на центрально-азиатском стратегическом направлении, в том числе, в составе сил быстрого реагирования и оперативного развертывания центрально-азиатского региона коллективной безопасности, добавил Булгаков.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. До назначения возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ.