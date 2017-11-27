Главком ВМФ поздравил морпехов с годовщиной создания морской пехоты

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму в связи с 312-й годовщиной создания морской пехоты в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В 2016-2017 годах около свыше 150 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи во всех широтах Мирового океана на боевых надводных кораблях всех классов и судах обеспечения ВМФ. Морские пехотинцы наравне с экипажами кораблей разделяли все сложности длительного пребывания в море на значительном удалении от пунктов базирования, доказывая безупречность своего профессионализма", — отметил Королев в своем поздравлении.

Адмирал также выразил уверенность в том, что морская пехота, спустя более трех веков со дня своего создания, будет и впредь совершенствовать свой профессионализм, подтверждая свой высокий статус элиты Вооруженных Сил, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности.

Основатель российского регулярного флота Петр I 312 лет назад учредил полки морских солдат, положивших начало отсчета славной истории морской пехоты России. С честью пройдя боевое крещение в сражениях Северной войны, в ходе которой впервые было создано крупное десантное соединение, корпус численностью 20 тысяч человек, "солдаты моря" впоследствии принимали участие во всех сражениях и войнах, которые приходилось вести нашему государству.