Во Владивостоке отметили годовщину морской пехоты ВМФ России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 312-й годовщине образования морской пехоты ВМФ России, прошли во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В празднике приняли участие представители командования флота, администрации города, ветераны соединения. В часть также были приглашены представители военно-патриотических клубов, школьники, семьи морских пехотинцев", — говорится в сообщении.

На Аллее Славы военнослужащие бригады и гости праздника возложили венки и цветы к монументу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга. В соединении также прошло торжественное построение личного состава с выносом боевого знамени части, состоялись показательные выступления, в ходе которых демонстрировались вооружение, военная техника и боевые возможности морской пехоты.

Как отметили в пресс-службе ВВО, в части прошло награждение военнослужащих, показавших лучшие результаты в боевой и профессиональной подготовке по итогам года, состоялся праздничный концерт артистов ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. На территории соединения развернута выставка вооружения и военной техники береговых войск, работали полевые кухни.