Более 30 ивановских призывников, не дожидаясь повестки, попросились в РВСН

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 30 призывников из Ивановской области, не дожидаясь повестки, обратились в военкоматы с просьбой призвать их на военную службу в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Желание служить в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) изъявили более 30 призывников из Ивановской области. Не дожидаясь повестки, они сами обратились в военкоматы с просьбой призвать их в РВСН. Большинство из них мечтали проходить службу в Тейковском ракетном соединении, первом в РВСН полностью перевооруженном на новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и "Тополь-М", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, прежде всего это связано с тем, что в Тейковском соединении ежегодно проводится День призывника, а также с позитивным имиджем РВСН.