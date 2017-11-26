Танкер "Кама", сопроводивший БПК "Вице-адмирал Кулаков", вернется на базу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средний морской танкер Северного флота "Кама", в течение нескольких месяцев обеспечивавший дальний поход большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", в понедельник вернется на базу, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Завтра на причале в Мурманске экипаж встретят командование вспомогательного флота СФ, родные и близкие моряков. В свой профессиональный праздник – День морской пехоты прибудут в базу морские пехотинцы Северного флота из группы антитеррористической деятельности, выполнявшие задачи на борту судна в период дальнего похода", — сказал Серга.

По его данным, за время плавания танкера "Кама" в акваториях Аденского залива, Красного, Северного и Средиземного морей, его экипаж отработал несколько заправок топливом и водой БПК "Вице-адмирал Кулаков" на ходу, в дрейфе и во время якорных стоянок. Как отметил Серга, в ходе длительного плавания экипаж танкера "Кама" успешно справился со всеми поставленными задачами и прошел более 17 тысяч морских миль.