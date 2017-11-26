Центр управления обороной России провел сбор военных

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Около 100 офицеров приняли участие в трехдневном сборе с руководящим составом Национального центра управления обороной РФ в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ЦВО.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Отмечается, что в ходе сбора были подведены итоги деятельности центров управления в 2017 году, поставлены задачи на следующий год. Генералы и офицеры центра рассказали участникам об уточненных требованиях по вопросам организации боевого дежурства, контролю организации войск (сил), информационному взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Также офицеры обсудили вопросы планирования применения авиации.