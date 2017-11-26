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Безопасность

"Безбашенный швед" против "летающей тарелки". Самые странные танки мира

08:0026.11.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя ПышмаПятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя Пышма
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Подвижность, защищенность, вооруженность — основные характеристики любого современного танка. Он должен быстро менять позицию, эффективно поражать цели на максимальной дистанции и держать удар противника. Все искушенные в разработке собственных танков державы десятилетиями пытались достичь "консенсуса" между этими тремя показателями. А поскольку конструкторская мысль в разных странах шла своим уникальным путем, бронетехника порой временами получалась диковинной. РИА Новости публикует подборку самых странных и необычных танков мира.

Самый многобашенный

Тяжелый танк Т-35, разработанный в 1931-1932 году советскими инженерами под руководством Николая Барыкова, стал первой советской массовой бронемашиной тяжелого класса. Конструктивные особенности этого 50-тонного монстра стали финальным воплощением модной в то время многобашенной компоновки. У Т-35 было аж пять башен, позволявших танку вести огонь во все стороны одновременно из трех пушек (одна из них калибра 76,2 миллиметра, две — 45 миллиметров) и шести 7,62-миллиметровых пулеметов ДТ. Управлять танком и его вооружением должна была целая "футбольная команда" — одиннадцать человек! Больше было только в экипажах немецких машин A7V времен Первой мировой войны — по 18 солдат и офицеров на одну единицу.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТяжелый танк Т-35 в музее бронетехники в Кубинке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тяжелый танк Т-35 в музее бронетехники в Кубинке

К сожалению, уникальный советский прорыва в боевых условиях показал себя скромно. До 1941 года Т-35 принимали участие лишь в учениях и на парадах, воплощая собой всю мощь бронетанковых сил Красной армии. Однако все эти машины (около 50 единиц) были потеряны на первом этапе Великой Отечественной войны — с начала немецкого вторжения до Битвы за Москву. Многобашенная компоновка, эффективная на словах, совершенно не подходила для реальных боевых действий. Во-первых, командир физически не успевал координировать огонь всех орудий. Во-вторых, танк получился слишком громоздким и был легкой целью для противника. В-третьих, огромная масса позволила "накрыть" машину лишь тонкой противопульной броней. В-четвертых, Т-35 передвигался в бою с "черепашьей" скоростью" — 8-10 километров в час. И в-пятых, танк оказался очень "капризным" технически. Подавляющее большинство Т-35 армия потеряла из-за поломок. Именно после неудачного опыта эксплуатации этой грозной, красивой, но непрактичной машины советское руководство окончательно отказалось от многобашенных танков.

Самый приземистый

Прямой противоположностью советскому Т-35 стал шведский Stridsvagn 103 (или Strv.103). Эта машина — единственный представитель класса основных боевых танков (ОБТ), вообще не имеющий башни. 105-миллиметровая пушка L74 жестко закреплена в лобовом листе корпуса. В горизонтальной плоскости ее наведение осуществляется поворотом танка вокруг оси вращения, в вертикальной — опусканием или подниманием носа или кормы машины с помощью электрогидравлической системы подвески. Столь необычная компоновка позволила сделать танк максимально приземистым. Его высота — 214 сантиметров. Таким образом, Strv.103 ниже обычной пассажирской "Газели".

CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsvagn 103 Revinge 2015Strv 103
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsvagn 103 Revinge 2015
Strv 103

Приземистый силуэт танка отлично подходил для организации засад — хорошо замаскированную машину было затруднительно обнаружить даже вблизи. Однако танк Strv.103 становился полностью беспомощным в случае повреждения ходовой части. Навести орудие без участия гусениц было невозможно. Тем не менее "безбашенный швед" оставался основным боевым танком вооруженных сил королевства с 1966-го вплоть до 1990-х годов, когда его в этой роли сменил немецкий "Леопард-2".

Самый проходимый

В годы холодной войны и СССР, и США пытались создать тяжелый танк, способный воевать даже в эпицентре ядерного взрыва. Но у обоих государств дело не зашло дальше постройки прототипа. Советский "Объект 279", разработанный в Ленинграде под руководством легендарного конструктора бронетехники Жозефа Котина к 1959 году, даже сегодня поражает воображение своим необычным видом. Во-первых, корпус танка имел криволинейную форму, "вытянутую" до эллипсоида, и внешне походил то ли на катер, то ли на "летающую тарелку". Такое конструктивное решение предотвращало переворачивание танка ударной волной ядерного взрыва. Во-вторых, в движение машину приводила ходовая часть с четырьмя гусеничными лентами, что раньше в танкостроении не практиковалось. Это решение позволяло "Объекту 279" преодолевать труднопроходимые для обычных танков участки. Он с легкостью передвигался по снегу и заболоченной местности. Шасси исключало возможность посадки танка днищем при преодолении заграждений — "ежей", "пней", надолбов и так далее.

Объект 279
Объект 279

Впрочем, в серийное производство "Объект 279" не пошел. К его недостаткам относятся низкая поворотливость, сложность обслуживания и ремонта, невозможность снижения общей высоты танка и большая трудоемкость производства. Единственный экземпляр танка представлен на экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Самый "головастый"

Похожая судьба постигла и крайне любопытный американский проект танка, устойчивого к поражающим факторам оружия массового поражения. Двадцатипятитонный Chrysler TV-8 никогда не производился массово и существовал в виде полноразмерного макета, оборудованного лишь частью штатных систем. Про этот танк можно однозначно сказать, что его создатели "перемудрили". Во-первых, машину приводил в движение паровой двигатель, тепло для которого поставлял небольшой атомный реактор. Во-вторых, в отличие от большинства танков, где команда располагается в корпусе, а вращающаяся башня находится выше, у TV-8 весь экипаж, а также орудие с пулеметами и двигатель расположены в массивной каплевидной башне. В третьих, экипаж TV-8 должен был ориентироваться на поле боя с помощью установленных снаружи корпуса видеокамер. В-четвертых, это чудо инженерной мысли еще и умело плавать.

© ChryslerChrysler TV-8
© Chrysler
Chrysler TV-8

Американские военные, впрочем, инновационного напора оружейников корпорации Chrysler не оценили. Танк признали слишком сложным в производстве, а его боевые возможности сочли недостаточными для того, чтобы отказываться от машин традиционной компоновки. И 23 апреля 1956 года проект TV-8 был закрыт.

Самый скорострельный

Французский легкий танк АМХ-13, разработанный в 1946-1949 годах, отличался весьма необычной конструкцией с использованием так называемой качающейся башни. Традиционно эта часть боевой машины представляет собой цельную поворотную конструкцию, в которой орудие для наведения в вертикальной плоскости размещается в подвижной установке на втулках-цапфах. Башня AMX-13 же состоит из двух частей — поворотной нижней и качающейся относительно нее верхней, в которой и размещается орудие. Основным преимуществом качающейся башни перед традиционной является неподвижность ее верхней части относительно пушки, что позволяет использовать в ней максимально простой механизм заряжания.

© Фото : public domainAMX-13
© Фото : public domain
AMX-13

В АМХ-13 для подачи снарядов используется "барабанная" схема. Сразу за казенником пушки размещены два магазина барабанного типа по шесть снарядов в каждом. Сила отката вращает магазин и освобождает очередной снаряд, который скатывается на лоток, ось которого совпадает с осью канала ствола пушки. Затем боеприпас досылается в ствол, затвор закрывается и происходит выстрел. Такое устройство обеспечивает скорострельность 10-12 выстрелов в минуту и позволяет исключить из экипажа заряжающего. Необычный танк оказался успешным. Всего было построено около восьми тысяч АМХ-13. Он до сих пор стоит на вооружении более десятка государств.

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