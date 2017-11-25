В День морской пехоты "черные береты" искупаются в морских заливах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские морские пехотинцы всех поколений 27 ноября отметят свой праздник купанием в морских заливах и открытыми дверями в воинских частях, заявил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России генерал-лейтенант Олег Макаревич.

День морской пехоты ВМФ России (создана в 1705 году в ходе Северной войны со Швецией) ежегодно отмечается в РФ 27 ноября.

"312-я годовщина морской пехоты Военно-морского флота — это одно из замечательных событий, которое отмечают все ветераны… и, конечно, подразделения морской пехоты. В фонтанах мы купаться не будем — это не наша традиция. У нас традиция — это заливы морские: купаются в них", — сказал Макаревич в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам генерал-лейтенанта, "в честь праздника в различных городах, где дислоцируются подразделения морской пехоты, в первую очередь в Санкт-Петербурге, Балтийске, Североморске и других, можно будет увидеть различные выставки техники и вооружения — как современные, так и исторические образцы".

Замглавкома ВМФ России добавил, что в местах дислокации соединений и частей "черных беретов" пройдут "торжественные мероприятия, концерты на площадках городов, личный состав подразделений покажет свою боевую мощь".

"Те, кто интересуются службой в морской пехоте, смогут пообщаться с представителями штабов соединений и посетить воинские части. В этот день будет день открытых дверей", — заключил Макаревич.