Инженерные войска ЗВО получили новейшие станции очистки воды "Гигиена"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Инженерные войска Западного военного округа (ЗВО) получили новейшие станции комплексной очистки воды "Гигиена", сообщила пресс-служба ЗВО.

"В инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО) поступила партия современных станции комплексной очистки воды СКО-10К "Гигиена"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Гигиена" постепенно замещает в войсках более ранний вариант станций по добыче и очистке воды ВФС-10. Их преимущество заключается в очистке воды не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и ядов. Производительность по очистке воды составляет от восьми до 10 кубометров в час, опреснение производится со скоростью до пяти кубометров в час.

Сообщается, что также в течение месяца в инженерные подразделения соединений и воинских частей ЗВО поступили колесные экскаваторы ЭОВ-3523 и автомобильные краны на базовом шасси "КамАЗ", 100-килловаттные передвижные электростанции.

Как добавляется, техника распределена в подразделения инженерных войск ЗВО, дислоцированные в Калининградской, Московской, Ленинградской и Владимирской областях.