На базе Балтфлота в Балтийске появится учебный комплекс "Водолаз"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Комплекс для водолазной, огневой и противопиратской подготовки "Водолаз" появится в главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"В городе Балтийске Калининградской области завершаются мероприятия по введению в эксплуатацию многофункционального учебно-тренировочного комплекса (МФУТК) "Водолаз", построенного для нужд Балтийского флота", — сказал он.

Как отметил Мартов, "Водолаз" — автономный сборно-разборный комплекс, который можно использовать с минимальными требованиями к площадке размещения и при необходимости легко изменять место дислокации.

Мартов сообщил, что комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования или эвакуации водолазов. Его особенностью является уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей, позволяющая обеспечивать монтаж/демонтаж комплекса в кратчайшие сроки. Комплекс оборудован устройством, предназначенным для сброса воды в случае внештатной ситуации с людьми.

Как добавил Мартов, "Водолаз" предназначен для профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки военнослужащих Балтийского флота. Данный комплекс- третий, построенный на Балтфлоте. Два аналогичных тренажера уже успешно функционируют в Ленинградской военно-морской базе флота и в подразделении морского спецназа Балтийского флота.