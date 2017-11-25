В ЗВО на зимний режим эксплуатации перевели более 7,5 тысячи единиц техники

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более семи с половиной тысяч единиц техники в Западном военном округе (ЗВО) переведены на зимний режим эксплуатации, сообщил начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
Как отметил Мугинов, новая мишенная комплектация позволяет в короткие сроки размещать подъемные установки мишеней на любой местности без инженерной подготовки. Кроме того, вся информация о результатах стрельб по радиосигналу поступает в контрольный модуль руководителя занятий.
Мугинов сообщил, что особое внимание при переводе техники на зимний режим эксплуатации уделялось ремонту и повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов. К началу нового учебного года были отремонтированы 240 объектов приказарменной учебно-материальной базы: обновлены спорт-городки, плацы и учебные места по огневой подготовке.
Как добавил Мугинов, во время перехода на зимний режим эксплуатации, территория полигонов была очищена от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. С личным составом полигонных команд в данный момент проводятся занятия по особенностям и безопасности эксплуатации полигонного оборудования.