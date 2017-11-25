В Ростовской области спецназ ЮВО уничтожил условных диверсантов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военные подразделения антитеррористической деятельности Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области на учениях уничтожили "диверсантов", сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"По замыслу учения условные диверсанты действовали в составе двух групп. Одна группа попыталась провести взрывчатые вещества на территорию части, другая – совершила нападение на воинскую часть через контрольно-пропускной пункт с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением", — сказал он.

Как отметил Астафьев, военные выполнили задачи по блокированию и огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения, в том числе ручного пулемета Калашникова РПК и автомата АК-74. Для усиления группы антитеррора были задействованы дополнительные силы, в том числе бронеавтомобили "Тигр". Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым — с применением дымовых шашек и холостых боеприпасов.

Астафьев сообщил, что на учениях военные отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым и их эвакуации, а также действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Завершили учения расчеты радиационной, химической и биологической разведки, проверив объекты военного городка на предмет заражения отравляющими веществами. В учениях было задействовано более 100 военнослужащих и пять единиц бронеавтомобилей "Тигр".