Рособоронэкспорт рассказал о спросе на комплексы радиоэлектронной борьбы

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Особым спросом на мировом рынке вооружений сегодня пользуются российские средства радиоэлектронной борьбы, двигатели и авионика, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ряд стран заинтересованы в приобретении (российских — ред.) двигателей, авионики. Безусловно, одно из важных направлений — это комплексы радиоэлектронной борьбы. Продукция корпорации КРЭТ имеет очень большой спрос, у неё есть множество конкурентных преимуществ по сравнению с производителями из Америки, Европы, Израиля", — сказал Михеев.

Среди наиболее известных разработок концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) – бортовые комплексы обороны (БКО) "Президент-С", поставленные на экспорт в Египет и ряд других стран.

К основным задачам, решаемым БКО, относятся обнаружение угрозы атаки защищаемого летательного аппарата истребителями, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами противника; поражение (подавление) оптических головок самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК; радиоэлектронное подавление радиолокационных головок самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, а также станций орудийной наводки зенитно-артиллерийских комплексов противника.