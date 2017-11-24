Новая противоракета повысит эффективность ПРО Москвы, заявил эксперт

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Испытанную Минобороны РФ модернизированную противоракету можно считать новым изделием, оснащение ею действующей системы ПРО позволит значительно повысить эффективность противоракетного перехвата, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен испытательный пуск модернизированной противоракеты. Ряд экспертов считает, что она предназначена для оснащения системы ПРО А-135, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

"Успешно испытанная шахтная противоракета, фактически являющаяся новым изделием, оснащение ею действующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района позволит на порядок увеличить возможности по дальности, скорости и самое главное — эффективности противоракетного перехвата", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, российский оборонно-промышленный комплекс (концерн "Алмаз-Антей") создал ракету, "которой больше ни у кого в мире нет".

"Состоящие на вооружении ПРО США — позиционные районы на Аляске и в Калифорнии — противоракеты GBI (Ground Based Interсeptor) по своим ТТХ значительно уступают российским аналогам", — добавил Коротченко.