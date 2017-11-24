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Безопасность

Новая противоракета повысит эффективность ПРО Москвы, заявил эксперт

14:1724.11.2017
119271
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИгорь Коротченко. Архивное фотоИгорь Коротченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Испытанную Минобороны РФ модернизированную противоракету можно считать новым изделием, оснащение ею действующей системы ПРО позволит значительно повысить эффективность противоракетного перехвата, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Щит Москвы в действии: испытание модернизированной системы противоракетной обороны
© Министерство обороны РФ
Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен испытательный пуск модернизированной противоракеты. Ряд экспертов считает, что она предназначена для оснащения системы ПРО А-135, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

"Успешно испытанная шахтная противоракета, фактически являющаяся новым изделием, оснащение ею действующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района позволит на порядок увеличить возможности по дальности, скорости и самое главное — эффективности противоракетного перехвата", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, российский оборонно-промышленный комплекс (концерн "Алмаз-Антей") создал ракету, "которой больше ни у кого в мире нет".

"Состоящие на вооружении ПРО США — позиционные районы на Аляске и в Калифорнии — противоракеты GBI (Ground Based Interсeptor) по своим ТТХ значительно уступают российским аналогам", — добавил Коротченко.

Щит Москвы: пуск модернизированной ракеты системы ПРО в Казахстане
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистерство обороны России обнародовало видео испытания новой ракеты ПРО.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой ракеты ПРО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротиворакета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСистема противовоздушной обороны предназначена для защиты российской столицы и Центрального промышленного района от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Система противовоздушной обороны предназначена для защиты российской столицы и Центрального промышленного района от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа данный момент вокруг Москвы развернута система противоракетной обороны А-135 "Амур", которая была принята на вооружение в 1990 году. она позволяет защитить не только столицу, но и Центральный промышленный район.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На данный момент вокруг Москвы развернута система противоракетной обороны А-135 "Амур", которая была принята на вооружение в 1990 году. она позволяет защитить не только столицу, но и Центральный промышленный район.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКоммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков считает, что испытанная в казахстане ракета станет частью нового противоракетного комплекса А-235 - дальнейшего развития системы А-135.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков считает, что испытанная в казахстане ракета станет частью нового противоракетного комплекса А-235 - дальнейшего развития системы А-135.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМобильный комплекс А-235 позволит разместить противоракеты по всему периметру страны и прикрывать объекты в любой точке России, уверен Алексей Леонков.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Мобильный комплекс А-235 позволит разместить противоракеты по всему периметру страны и прикрывать объекты в любой точке России, уверен Алексей Леонков.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИспытания модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Испытания модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Николай Коба
А кроме Москвы защищать ничего не надо или нечем ?
15:31
24.11.2017
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