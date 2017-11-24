"Сухой" передал ВКС новую партию Су-34

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Авиаконцерн "Сухой" передал ВКС России новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба компании.

"Компания "Сухой" передала министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года", — говорится в сообщении.

Самолеты вылетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в рамках Гособоронзаказа в авиачасти, дислоцированные в Республике Карелия, Ленинградской и Курской областях, поступило шесть многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и три Су-30СМ.

Компания отмечает, что государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в ВКС России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.

Фронтовые бомбардировщики Су-35 уже успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, говорится в сообщении.