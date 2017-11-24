Моряки Балтфлота приступили к обезвреживанию боеприпасов в Финском заливе

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Моряки Балтийского флота приступили к операции по обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Финском заливе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы Балтфлота уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Данные о нахождении взрывоопасных предметов на дне залива поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным обследованием морского дна", — сказал Мартов.

Он добавил, что при визуальном осмотре при помощи необитаемого телеуправляемого аппарата на дне Финского залива были обнаружены четыре морских боеприпаса — две плавающие мины, электромагнитная мина и торпеда времен Великой Отечественной войны немецкого производства, лежащих на глубине 30-40 метров неподалеку друг от друга.

В район нахождения взрывоопасных предметов направили малый противолодочный корабль "Зеленодольск" с группой водолазов и специальным оборудованием. После прибытия на место специалисты отряда погрузились и произвели доразведку точки обнаружения боеприпасов. Поскольку поднимать объекты на поверхность было опасно, их решили уничтожить на месте обнаружения. Специалисты отряда сделали работу поэтапно, в два подрыва, добавил представитель Балтфлота.