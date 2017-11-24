ВДВ приняли новую программу боевой подготовки

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли новую программу боевой подготовки, в частности предусматривающую переподготовку сержантского состава, сообщили журналистам в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ноябре уходящего года состоялся выпуск первого набора сержантов прошедших профессиональную переподготовку по новой программе обучения. Все обучаемые — контрактники, из них: 90 % проходят службу по контракту более 6 лет, 50 % — имеют опыт участия в боевых действиях. Обучение сержантов проводилось в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве пояснили, что данная квалификация позволяет сержантам самостоятельно проводить контрольные занятия по огневой подготовке с личным составом, что значительно повысит качество и уровень проведения занятий по данной дисциплине в войсках в целом.

В первом наборе прошли обучение более 50 заместителей командиров взводов, прибывших из Ставрополя, Костромы, Пскова Тулы и Ульяновска. В настоящее время в Рязани к освоению новой программы приступил второй набор сержантов.

Согласно сообщению, в течение 2017 года весь сержантский состав ВДВ пройдёт переподготовку по данной программе.