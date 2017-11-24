Министр обороны Японии рассказал Шойгу о новой системе ПРО

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что лично давал разъяснения своему российскому коллеге по поводу новой системы противоракетной обороны, об этом глава оборонного ведомства сообщил журналистам в пятницу.

"Сейчас, когда Северная Корея продвигает свою ядерную и ракетную программы, система противоракетной обороны, оснащением которой занимается наша страна, является в чистом виде системой необходимой обороны, направленной против баллистических ракет, чтобы защитить жизнь и имущество нашего народа. Она не представляет угрозы для России и окружающих стран. Об этом я говорил российской стороне", — сказал министр Онодэра.

В частности, он рассказал о том, что такой разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся на Филиппинах на встрече министров оборонных ведомств АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии).

"Ядерная и ракетная программы представляют собой надвигающуюся серьезную угрозу небывалого уровня, в этих условия министерство обороны и силы самообороны для защиты жизни и мирного существования народа планируют внедрение новой системы противоракетной обороны и сделать все возможное с техничкой точки зрения, об этом я сообщил министру обороны России Сергею Шойгу на встрече глав МО на Филиппинах. И сказал о том, что Япония предпринимает меры необходимые для самообороны, а также о том, что если бы угроза со стороны КНДР исчезла, Японии не было бы необходимости проводить эти меры, и попросил Россию сотрудничать в отношении Северной Кореи", — подчеркнул министр.

В четверг МИД России обнародовал комментарий, в котором говорится о том, что проблема размещения ПРО США в АТР будет обсуждаться на встрече министров двух стран в пятницу. Российская сторона намерена подробно изложить российские подходы к обеспечению региональной стабильности и безопасности и обратить внимание Японии на опасность размещения элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.