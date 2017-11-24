Совет безопасности России готов развивать сотрудничество со странами СНГ

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел двусторонние переговоры с коллегами из государств-участников СНГ, были подписаны документы о развитии сотрудничества в области безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Патрушев и руководитель администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев обсудили текущие вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности и подписали план сотрудничества, предусматривающий постоянный обмен информацией и проведение консультаций на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств.

Также планы сотрудничества были подписаны по результатам встреч Патрушева с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

Кроме того, Патрушев и секретарь Высшего Совета безопасности Республики Молдова Артур Гуменюк подписали протокол о взаимодействии между аппаратами советов безопасности. Стороны выразили намерение развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, относящихся к обеспечению национальной, европейской и международной безопасности в интересах обеих стран, отмечается в сообщении.

На встрече с секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Абдурахимом Кахаровым рассмотрены вопросы взаимодействия силовых структур и спецслужб двух государств.