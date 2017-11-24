Военный эксперт рассказал о помощи России в поисках аргентинской подлодки

Побережье Аргентины с самолета во время операции по поиску пропавшей подлодки Сан-Хуан. 22 ноября 2017

Побережье Аргентины с самолета во время операции по поиску пропавшей подлодки Сан-Хуан. 22 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" может доставить в Аргентину флотских специалистов, глубоководный аппарат и другое оборудование для поиска и спасения аварийной подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан"; непосредственно ищут субмарину другие летательные аппараты. Так считает российский военный эксперт заместитель главного редактора журнала Министерства обороны РФ "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Канал Todo Noticias сообщил в четверг, что Россия направит один из самых больших в мире самолетов для оказания помощи в поиске подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан". Судя по приведенным каналом характеристикам, речь идет об Ан-124 "Руслан", который способен поднимать до 150 тонн груза. Кроме того, Todo Noticias сообщил, что в Аргентину может быть направлена российская мини-субмарина.

Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки "Сан-Хуан". Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции. По информации МИД Аргентины, РФ стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.

Минобороны России сообщило в четверг, что глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении самолетом военно-транспортной авиации мобильной группы специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России. Отряд, дислоцируемый в Ломоносове Ленинградской области, выполняет наиболее сложные аварийно-спасательные, судоподъемные и подводно-технические работы, а также обучает экипажи подводных лодок выходить на поверхность в случае аварии.

На борту также будет комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс". Он предназначен для поиска и обследования аварийных и затонувших объектов, выполнения широкого спектра подводно-технических работ как самостоятельно, так и совместно с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами на глубинах до одного километра.

"Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" может доставить в район поиска "Сан-Хуана" наших флотских водолазов из Ломоносова, глубоководный аппарат и другое оборудование для спасения аварийной подводной лодки. Сам транспортник вряд ли будет задействован в облете назначенного района поиска", — заявил РИА Новости в пятницу Дандыкин.

По его словам, для поиска исчезнувшей субмарины целесообразно использовать не транспортные самолеты, а специально предназначенные для этого летательные аппараты.

"Для этого больше подходят противолодочные самолеты морской авиации ВМФ России Ил-38 либо Бе-12. Для спасения на море можно также эффективно использовать Бе-200, который имеется в МЧС России", заключил военный эксперт.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.