Генштаб начал проверку крупнейшей военной базы России за рубежом

Военнослужащие во время учений. Архивное фото

Военнослужащие во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил РФ приступила к комплексной проверке 201-й военной базы — крупнейшего военного объекта России за рубежом, расположенного в Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Офицерами вышестоящего штаба будет оценена способность подразделений соединения к выполнению задач по предназначению, качество организации боевой подготовки, укомплектованность подразделений личным составом, обеспеченность вооружением и военной техникой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью проверки является изучение положения дел в органах управления и подразделениях, а также оценка эффективности работы командования по организации повседневной деятельности.

Как сообщается, 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ, дислоцированный в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.