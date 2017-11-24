На военной базе в Армении начались сборы с участием саперов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Инструкторско-методические занятия начались с военнослужащими инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцирующейся в Армении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Сборы с саперами проводятся под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к новому учебному периоду и продлятся в течение недели", — сказал он.

На теоретических занятиях военнослужащие изучат тактико-технические характеристики современных миноискателей, состав и характер различных взрывчатых веществ, алгоритм действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов в ходе занятий по боевой подготовке.

При обучении практическим действиям саперы научатся выполнять более 30 различных нормативов по поиску боеприпасов на полигонах "Камхуд" и "Алагяз". Занятия будут проходить в составе инженерно-саперных групп и отделений с использованием современных миноискателей, защитных костюмов и обученных собак минно-розыскной службы. Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.