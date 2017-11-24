В Приэльбрусье пилоты армейской авиации завершили сбор по горной подготовке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Летчики боевых вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа из соединений, базирующихся в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Крыму, завершили сбор по горной подготовке на горном полигоне в Приэльбрусье, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В учебном сборе было задействовано более 60 летчиков, а также около 10 вертолетов армейской авиации Ми-35М, Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-8АМТШ "Терминатор".

"В течение месяца опытные инструкторы проводили с летчиками практические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности", — сказал Астафьев. Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов к полетам в темное время суток с применением приборов ночного видения.

В ходе сбора вертолетчики освоили навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1,5 тысячи до 4 тысяч метров в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности. По результатам сбора летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья, а также подтвердили свою летную квалификацию.