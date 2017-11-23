В Минобороны рассказали о выполнении госзаказа по вооружениям

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 ноя — РИА Новости. Около 92% основных вооружений поставлены в российскую армию в рамках исполнения гособоронзаказа в 2017 году, прогноз его исполнения – на уровне 97%, сообщил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

"Основной этап контрактации пройден, законтрактовано свыше 98% всех запланированных обязательств, более того, на текущий момент уже поставлено около 92% основных образцов вооружения, так называемого президентского ряда, и около 87% всех прочих образцов, включая и боеприпасы. Это неплохой показатель на 20 ноября", — сказал Борисов журналистам.

По его словам, учитывая текущий показатель, прогнозируется под конец этого года показатель не хуже или даже лучше прошлогоднего – чуть больше 97%. "Точную цифру я сейчас боюсь называть, но гарантированно, что будет более 97%. Это от 100% достаточно хороший показатель, разные бывают причины – объективные, субъективные, 3% брака существуют", — сказал Борисов.

Он подчеркнул, что все идет согласно намеченным планам.