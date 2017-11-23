В Минобороны назвали приоритет новой госпрограммы вооружений

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Приоритет в новой госпрограмме вооружений РФ уделен ядерному сдерживанию, особое внимание также обращено на высокоточное оружие, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

"Первый приоритет, конечно, дан развитию систем ядерного сдерживания как основной вид вооруженных сил, который гарантирует безопасность нашей страны в любого рода конфликтах. Особое внимание уделено высокоточному оружию, потому что это современная тенденция развития всех военных конфликтов", — сказал Борисов.

Он отметил, что в проекте госпрограммы отражены и вопросы создания систем информационного обеспечения, "иначе без информации высокоточное оружие не работает".