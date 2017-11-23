Бюджет Минобороны на 2018 год сбалансирован, заявили в ведомстве

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Бюджет министерства обороны РФ на 2018 год сбалансирован, ведомство не допустило секвестра по социальным статьям, сообщила журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Бюджет Минобороны на сегодня обеспечивает возможность проведения развития вооруженных сил РФ, то есть бюджет Минобороны сбалансирован по всем статьям. Не допущено секвестра по социальным направлениям, то есть ни денежное довольствие, ни социальные выплаты секвестру не подлежали", — сказала Шевцова.