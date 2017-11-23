ОПК выполняет обязательства по гособоронзаказу, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ выполняют взятые на себя обязательства по гособоронзаказу, заявил президент РФ Владимир Путин на заключительном совещании по развитию отрасли.

В начале вступительного слова Путин отметил, что в ходе предыдущих совещаний удалось обсудить многие аспекты.

"Сегодня у нас заключительное совещание очередной серии встреч с руководящим составом Минобороны и ведущих предприятий ОПК. В ходе совместной работы мы рассмотрели ключевые направления формирования государственной программы вооружений, реализации гособоронзаказа, определили дальнейшие направления развития системы вооружений и совершенствование мобилизационных возможностей. Вчера только этим занимались", — сказал Путин.

На заключительном совещании, по словам президента, будут рассмотрены вопросы ресурсного обеспечения технического перевооружения вооруженных сил, их переоснащения. "Проанализируем, насколько успешно адаптируется ОПК и система военно-технического сотрудничества к текущим экономическим условиям. Хочу отметить, что комплексная модернизация и перевооружение армий и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы", — добавил президент.

Он отметил, что, безусловно, проблемы еще есть, "без этого невозможно, важно на них своевременно реагировать".

"В целом нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет", — подчеркнул Путин.