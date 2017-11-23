В горах Северного Кавказа разведчики ЮВО "уничтожили" террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе практических занятий разведчики отработали вопросы блокирования района базирования НВФ и его уничтожения, поиска схронов боеприпасов и оружия в горной местности", — сказал он.

Также военнослужащие учились штурмовать укрепленный пункт противника в целях ликвидации базы условных боевиков и освобождения условных заложников.

Кроме того, разведчики отработали элементы ведения разведывательных и засадных действий в тылу условного противника, маскировки, приемов рукопашного и ножевого боя, выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды ИМ-100, сигнальные ракеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В практических занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц вооружения и военной техники.