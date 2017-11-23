На российской военной базе в Армении прошли антитеррористические занятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Армении прошли занятия по организации взаимодействия караулов, суточного наряда, дежурных подразделений и подразделений противодействия терроризму по отражению нападения на объекты воинской части, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе занятий военнослужащие выполнили более 50 вводных задач по отражению нападения на военные объекты", — сказал Астафьев. Отработали более десяти различных алгоритмов действий и порядок взаимодействия между подразделениями и силовыми структурами двух стран при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций с использованием современных средств связи.
В учебных мероприятиях в Закавказье принимали участие более 1 тысячи военнослужащих и около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.