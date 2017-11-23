Корабли Каспийской флотилии подготовили к зиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Экипажи кораблей и судов обеспечения завершили проведение специальных работ по их техническому обслуживанию и подготовке к эксплуатации и стоянке в зимнем периоде обучения в пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии — Астраханской области и Дагестане, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Специальными смазками и материалами выполнена консервация конструкций и технических средств, находящихся на верхних палубах кораблей. Водолазными партиями проведены осмотры подводной части кораблей, в ходе которых осмотрены донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.
Командирами кораблей проведены практические занятия с личным составом боевых частей по содержанию и эксплуатации корпуса, вооружения, корабельных систем и механизмов в зимних условиях, также проведены показные занятия по сливу воды из систем, связанных с ее циркуляцией.
Помимо проведения работ, личным составом кораблей выполнена замена летних смазок, масел и топлива на зимние виды.