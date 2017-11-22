Кабмин Индии одобрил подписание соглашения с Россией о борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости, Инсаф Басиров. Кабинет министров Индии в среду одобрил подписание с Россией соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Ожидается, что документ будет подписан в ходе визита главы МВД Индии Раджнатха Сингха в Москву 26-29 ноября.

Как сообщили РИА Новости в МИД Индии в среду, Сингх посетит Россию 26-29 ноября.

"В ходе визита он (Сингх) встретится с министром внутренних дел России (Владимиром Колокольцевым — ред.) и другими высокопоставленными лицами", — сообщил офис пресс-секретаря МИД.

В свою очередь, министр юстиции Индии Рави Шанкар Прасад сообщил, что в ходе состоявшегося в среду заседания кабмина под председательством премьер-министра Нарендры Моди было одобрено подписание с Россией соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

"Очень экстраординарная инициатива была предпринята правительством и кабинетом сегодня – подписать индо-российское соглашение по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и организованной преступностью", — заявил он на брифинге по итогам заседания кабмина.

В пресс-службе правительства подтвердили, что соглашение планируется подписать в ходе визита Сингха в Москву.

Документ должен обновить соглашение 1993 года о сотрудничестве министерств внутренних дел двух стран. С этой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время визита в Индию в 2015 году. В сфере контртеррористического сотрудничества Россия и Индия ранее подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании (2002 года), который обрисовывает общие принципы взаимодействия в этой сфере.

Раджнатх Сингх планировал посетить Россию с официальным визитом в сентябре прошлого года. Но тогда визит был отложен на неопределенное время из-за нападения боевиков на военную часть в индийском Кашмире, которое унесло жизни 19 военнослужащих.